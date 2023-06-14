Росія активізувала свою авіацію: у розвідці Британії пояснили мету окупантів

За останні два тижні побільшало бойових вильотів російської тактичної авіації, особливо над півднем України. Таким чином Росія, скоріше з все, намагається стримати український контрнаступ.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, активізація тактичної авіації РФ майже напевно стала відповіддю на наступальні операції України, оскільки таким чином ВКС РФ намагаються підтримати наземні війська повітряними ударами.

"Незважаючи на зростання, щоденна кількість вильотів російської авіації залишається набагато нижчою, ніж на початку вторгнення, коли вони здійснювали до 300 вильотів на день", – йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що південь України часто був більш сприятливим для російських повітряних операцій порівняно з іншими ділянками фронту.

Крім того, за останній рік, ВКС РФ збільшили використання зброї класу "повітря-поверхня", наприклад, плануючих бомб, які дозволяють штурмовикам залишатися на значній відстані від своїх цілей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська перейшли до контрнаступальних дій, 10 червня. Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що Збройні сили України за 5-11 червня звільнили сім населених пунктів, що розташовані на Донецькому та Таврійському напрямках.