Россия активизировала свою авиацию: в разведке Британии объяснили цель оккупантов

За последние две недели увеличилось количество боевых вылетов российской тактической авиации, особенно над югом Украины. Таким образом, Россия, скорее всего, пытается сдержать украинское контрнаступление.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, активизация тактической авиации РФ почти наверняка стала ответом на наступательные операции Украины, поскольку таким образом ВКС РФ пытаются поддержать наземные войска воздушными ударами.

"Несмотря на рост, ежедневное количество вылетов российской авиации остается намного ниже, чем в начале вторжения, когда они совершали до 300 вылетов в день", – говорится в сообщении.

В разведке добавили, что юг Украины часто был более благоприятен для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта.

Кроме того, за последний год ВКС РФ увеличили использование оружия класса "воздух-поверхность", например, планирующих бомб, позволяющих штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска перешли к контрнаступательным действиям, 10 июня. В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины за 5-11 июня освободили семь населенных пунктов, расположенных на Донецком и Таврическом направлениях.