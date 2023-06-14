Ночная атака. Оккупанты выпустили по Украине крылатые ракеты и беспилотники

Российские оккупанты в ночь на среду, 14 июня, атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками типа Shahed. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Как отметили в ведомстве, информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес ракетно-авиационный удар, применив 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и четыре беспилотника Shahed по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге. Украинские военные уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

Кроме того, россияне нанесли 39 авиационных ударов и совершили 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников и населенным пунктам.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", – добавили в Генштабе.