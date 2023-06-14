Армия РФ атаковала "Калибрамы" Одессу: трое погибших

Российские войска ночью 14 июня нанесли удар по Одессе ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Одна ракета попала в склад торговой сети, три сотрудника погибли.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что враг направил в Одессу 4 "Калибра" с корабля в Черном море. Предварительно две ракеты были сбиты.

В результате воздушного боя взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города.

Предварительно, 6 человек получили ранения.

Также попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг повлек за собой разрушение на площади 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м

3 сотрудника склада погибли, 7 получили ранения.

Сейчас идет разбор завалов. Под ними могут находиться люди.

Напомним, трое гражданских жителей Одессы погибли в ночь на 10 июня в результате падения обломков сбитого беспилотника на жилой дом.