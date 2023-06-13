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Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 11

Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 11
Фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА

В результате вражеской атаки в ночь на 13 июня в Кривом Роге погибли 11 человек, в городе 14 июня объявлено днем траура.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"У нас уже 11 погибших из-за ракетной атаки на гражданские объекты Кривого Рога", - отметил Лысак.

По его словам, тела семерых извлекли из-под завалов склада частного предприятия. Там спасатели продолжают разбирать развалины.

Еще четыре судьбы оборвал удар по пятиэтажке.

Фото 2 — Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 11
Фото 3 — Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 11
Фото 4 — Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 11
Фото 5 — Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 11
Фото 6 — Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 11
Фото 7 — Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 11
Фото 8 — Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 11
Фото 9 — Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 11

Как сообщила журналистам гендиректор одной из больниц города, куда доставлены 12 пострадавших, два человека – в крайне тяжелом состоянии.

Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура.

Поисково-спасательная операция завершена. Продолжается разбор конструкций.

Напомним, в результате вражеской ракетной атаки в ночь на 13 июня зафиксировано попадание на нескольких гражданских объектах в Кривом Роге, в том числе и в многоэтажку.

Автор:
Светлана Манько