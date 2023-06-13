Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог возросло до 11

В результате вражеской атаки в ночь на 13 июня в Кривом Роге погибли 11 человек, в городе 14 июня объявлено днем траура.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"У нас уже 11 погибших из-за ракетной атаки на гражданские объекты Кривого Рога", - отметил Лысак.

По его словам, тела семерых извлекли из-под завалов склада частного предприятия. Там спасатели продолжают разбирать развалины.

Еще четыре судьбы оборвал удар по пятиэтажке.

Как сообщила журналистам гендиректор одной из больниц города, куда доставлены 12 пострадавших, два человека – в крайне тяжелом состоянии.

Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура.

Поисково-спасательная операция завершена. Продолжается разбор конструкций.

Напомним, в результате вражеской ракетной атаки в ночь на 13 июня зафиксировано попадание на нескольких гражданских объектах в Кривом Роге, в том числе и в многоэтажку.