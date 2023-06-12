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Тип
Война Война
Категория
Общество
Дата публикации

За неделю ВСУ взяли под контроль 90 квадратных километров территории

контрнаступление ВСУ, контрнаступление Украины
Фото: Генштаб

Вооруженные силы Украины за 5-11 июня освободили семь населенных пунктов, расположенных на Донецком и Таврическом направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

За этот период украинские защитники отбросили оккупантов и взяли под контроль Лобково, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожево, Макаровку, Благодатное. Основные успехи украинских сил сосредоточены на так называемом Времивском выступлении.

Фото 2 — За неделю ВСУ взяли под контроль 90 квадратных километров территории
Карта: Deepstatemap
Фото 3 — За неделю ВСУ взяли под контроль 90 квадратных километров территории
Карта: Deepstatemap

Всего за неделю продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. За семь дней ВСУ взяли под контроль 90 квадратных километров территории, которая была оккупирована Россией.

Минобороны сообщает об освобождении территории Украины от захватчиков с опозданием. Ведомство призывает сохранять режим тишины по поводу украинского контрнаступления, чтобы не помогать врагу.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска перешли к контрнаступательным действиям, 10 июня. В это же время Маляр сообщала, что ВСУ после месяцев ожесточенных боев перешли от обороны к наступательным действиям на Бахмутском направлении.

Автор:
Вита Молодан