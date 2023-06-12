За неделю ВСУ взяли под контроль 90 квадратных километров территории

Вооруженные силы Украины за 5-11 июня освободили семь населенных пунктов, расположенных на Донецком и Таврическом направлениях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

За этот период украинские защитники отбросили оккупантов и взяли под контроль Лобково, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожево, Макаровку, Благодатное. Основные успехи украинских сил сосредоточены на так называемом Времивском выступлении.

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Всего за неделю продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. За семь дней ВСУ взяли под контроль 90 квадратных километров территории , которая была оккупирована Россией.

Минобороны сообщает об освобождении территории Украины от захватчиков с опозданием. Ведомство призывает сохранять режим тишины по поводу украинского контрнаступления, чтобы не помогать врагу.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска перешли к контрнаступательным действиям, 10 июня. В это же время Маляр сообщала, что ВСУ после месяцев ожесточенных боев перешли от обороны к наступательным действиям на Бахмутском направлении.