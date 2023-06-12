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За неделю ВСУ взяли под контроль 90 квадратных километров территории
Вооруженные силы Украины за 5-11 июня освободили семь населенных пунктов, расположенных на Донецком и Таврическом направлениях.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
За этот период украинские защитники отбросили оккупантов и взяли под контроль Лобково, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожево, Макаровку, Благодатное. Основные успехи украинских сил сосредоточены на так называемом Времивском выступлении.
Всего за неделю продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. За семь дней ВСУ взяли под контроль 90 квадратных километров территории, которая была оккупирована Россией.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Минобороны сообщает об освобождении территории Украины от захватчиков с опозданием. Ведомство призывает сохранять режим тишины по поводу украинского контрнаступления, чтобы не помогать врагу.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска перешли к контрнаступательным действиям, 10 июня. В это же время Маляр сообщала, что ВСУ после месяцев ожесточенных боев перешли от обороны к наступательным действиям на Бахмутском направлении.