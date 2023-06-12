За тиждень ЗСУ взяли під контроль 90 квадратних кілометрів території

Збройні сили України за 5-11 червня звільнили сім населених пунктів, що розташовані на Донецькому та Таврійському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За цей період українські захисники відкинули окупантів та взяли під контроль Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне. Основні успіхи українських сил зосереджені на так званому Времівському виступі.

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Загалом за тиждень просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. За сім днів ЗСУ взяли під контроль 90 квадратних кілометрів території , яка була окупована Росією.

Міноборони повідомляє про звільнення території України від загарбників з запізненням. Відомство закликає зберігати режим тиші щодо українського контрнаступу, аби не допомогати ворогові.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська перейшли до контрнаступальних дій, 10 червня. В цей же час Маляр повідомляла, що ЗСУ після місяців запеклих боїв перейшли від оборони до наступальних дій на Бахмутському напрямку.