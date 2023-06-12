Росіяни готують техногенну катастрофу на хімічному заводі "Кримський титан" у Армянську, - розвідка

У тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова, росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.

За даними розвідки, відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе, тому на території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану".

"Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії РФ впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території", - повідомляють у розвідці.

У ГУР МО наголошують, що теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками.

На холодильному обладнанні "Кримського титану" використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.

" У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини", - зауважують у ГУР МО.

Нагадаємо, як раніше заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію.

За словами Прокудіна, ймовірний вибух спричине викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та призведе до смертельної небезпеки для людей і довкілля.

Раніше партизанський рух "Атеш" також повідомляв, що росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ та звільнення Криму. Вони почали мінувати кримський хімічний завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ.