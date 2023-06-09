"Бояться паніки". У Криму замовчують знищення Каховської ГЕС - Генштаб ЗСУ

Пропагандисти у тимчасово окупованому Криму намагаються замовчувати факт знищення російськими окупантами Каховської ГЕС та наслідки катастрофи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, така тенденція спостерігається у Сімферополі.

"Відомо, що місцева окупаційна влада занепокоєна можливою панікою серед населення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ворог не був готовий до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, внаслідок чого є загиблі серед російських окупантів, а також втрати у військовій техніці та озброєнні.

Генеральний директор Прат "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомляв, що підрив Каховської ГЕС матиме величезні наслідки для Криму, адже півострів залишиться без води на роки. Своїми діями росіяни зробили гірше й собі також.

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