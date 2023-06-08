У Генштабі оцінили, чи готові були окупанти до наслідків підриву Каховської ГЕС

Ворог не був готовий до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, внаслідок чого є загиблі серед російських окупантів, а також втрати у військовій техніці та озброєнні.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі ЗС РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також, у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно", - йдеться у повідомленні.

Водночас, 6 червня, відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка. Для евакуації місцеві використовували власний автомобільний транспорт.

"Разом з цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів у якості живого щита", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

На підконтрольній українській владі території регіону триває евакуація. А ось на окупованій частині росіяни навіть не намагалися допомогти людям, повідомляв вранці 7 червня президент України Володимир Зеленський.

При цьому окупанти заважають евакуації, яку здійснюють українські сили на підконтрольній території. Вдень очільник Херсонської ОВА поінформував, що війська РФ обстрілюють житлові квартали, наражаючи на смертельну небезпеку людей, які рятують і рятуються від великої води.