В Генштабе ВСУ оценили, готовы ли были оккупанты к последствиям подрыва Каховской ГЭС

Враг не был готов к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, в результате чего есть погибшие среди российских оккупантов, а также потери в военной технике и вооружении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также, в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество", – говорится в сообщении.

В то же время, 6 июня состоялась массовая эвакуация гражданского населения из города Каховка. Для эвакуации местные использовали собственный автомобильный транспорт.

"Вместе с гражданским населением эвакуационными маршрутами воспользовались российские оккупанты. Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве живого щита", - добавили в Генштабе.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

На подконтрольной украинским властям территории региона продолжается эвакуация. А вот на оккупированной части россияне даже не пытались помочь людям, сообщал утром 7 июня президент Украины Владимир Зеленский.

При этом оккупанты мешают эвакуации, которую осуществляют украинские силы на подкнотрольной территории. Днем глава Херсонской ОВА проинформировал, что войска РФ обстреливают жилые кварталы, подвергая смертельной опасности людей, которые спасают и спасаются от большой воды.