В Херсонской ОВА прокомментировали ситуацию на затопленном левобережье: обо всех ужасах знаем, пытаемся добраться

Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин возмущен ситуацией, в которой оказались жители затопленных после подрыва Каховской ГЭС населенных пунктов оккупированной левобережной части области и уверяет, что украинские структуры делают все возможное, чтобы добраться до пострадавших. Об этом он сказал в видео, опубликованном им в соцсетях поздним вечером среды.

"Пока мы ликвидировали последствия подрыва Каховской ГЭС, спасаем людей, оккупанты, вызвавшие эту катастрофу, уничтожают украинцев на левобережье - Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка. Мы знаем, какие ужасы вы переживаете. А со вчерашнего дня гауляйтеры рассказывают, что ничего не происходит, затопления нет, вода не чувствуется", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что из-за промедления и самоустранения оккупанты потеряли драгоценное время, и теперь вообще сложно представить, сколько людей пострадало из-за такого игнорирования катастрофы.

"Мы знаем, как вам пришлось ночевать на крышах, как оккупанты разворачивают ваши автомобили при попытке покинуть подтопленные населенные пункты, как накануне забрали у вас лодки, открывали огонь по тем, кто хотел спастись. Это ужасная ситуация, это полный террор украинцев. Держитесь, о вас никто не забыл. Мы делаем все возможное, чтобы добраться до вас, чтобы вытащить из того ада, в который вас затащила недороссия", - заявил Прокудин.

Напомним, что ранее в среду мэр Алешек Евгений Рыщук, выехавший с оккупированной территории еще в апреле 2022 года, заявил, что уже известно о трех погибших в городе в результате подтопления.

В свою очередь президент Владимир Зеленский вечером выступил с возмущением "абсолютно катастрофической" ситуацией на оккупированной части Херсонской области, заявив, что военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, и несмотря на обстрелы спасают людей.

"Оккупанты просто бросили людей в этих страшных условиях. Без спасения, без воды, просто на крышах домов в затопленных общинах. Даже невозможно установить, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи", - указал глава государства.

Он также заявил, что шокирован отсутствием реакции ООН и Международного комитета Красного Креста на события в Херсонской области и призвал международные организации все же немедленно оказать помощь.