Украина пытается эвакуировать население из оккупированной части Херсонской области

Украинские власти ищут возможные пути эвакуации населения из оккупированной части Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, поскольку оккупанты оставили людей и помогать не собираются.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Люди, с которыми удалось выйти на связь, сообщили, что только за ночь более 600 жителей обращались к россиянам с просьбой об эвакуации, но оккупационная "власть" на помощь им не приходит. Люди провели ночь на крышах.

По словам Клименко, в Херсоне работает штаб по ликвидации последствий взрыва ГЭС. Лодками и вездеходами доставляют жителей, чьи дома оказались в воде в специальные пункты, где людям оказывают помощь.

Работы по эвакуации продолжаются. К суше спасатели и полицейские эвакуируют не только людей, но и домашних животных, которых удается спасти.

Мы стараемся максимально быстро это делать. Помешает сильное течение, а также обстрелы российскими военными. После этого пострадавших доставляют в пункты оказания помощи.

"Вместе с тем мы работаем над задачами, которые будут стоять перед нами, когда вода уйдет. Работы очень много. В первую очередь это будет касаться экологического загрязнения. 150 т масла вытекло из машинного зала при подрыве ГЭС", - добавил Игорь Клименко.

Кроме того, что оккупанты людей на произвол судьбы, они еще и мешают эвакуировать население с правого берега Херсонщины, постоянно обстреливая жилые кварталы и подвергая смертельной опасности спасающих и спасающихся от большой воды людей.