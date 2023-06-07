Україна намагається евакуювати населення з окупованої частини Херсонської області

Українська влада шукає можливі шляхи евакуації населення з окупованої частини Херсонської області після підриву Каховської ГЕС, оскільки окупанти покинули людей і допомагати не збираються.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігорь Клименко.

Люди, з якими вдалося вийти на зв'язок повідомили, що лише за ніч понад 600 мешканців зверталися до росіян з проханням про евакуацію, але окупаційна "влада" на допомогу їм не приходить. Люди провели ніч на дахах.

За словами Клименка, у Херсоні працює штаб із ліквідації наслідків підриву ГЕС. Човнами і всюдиходами доправляють жителів, чиї оселі опинилися у воді до спеціальних пунктів, де людям надають допомогу.

Роботи з евакуації тривають. До суходолу рятувальники і поліцейські евакуюють не лише людей, а й хатніх тварин, яких вдається врятувати.

Ми намагаємось максимально швидко це робити. На заваді стає сильна течія, а також обстріли російськими військовими. Після цього потерпілих доправляють до пунктів надання допомоги.

"Разом із тим ми працюємо над задачами, які стоятимуть перед нами коли вода піде. Роботи дуже багато. В першу чергу це буде стосуватися екологічного забруднення. 150 т мастила витекло із машинного залу під час підриву ГЕС", – додав Ігор Клименко.

Окрім того, що окупанти людей напризволяще, вони ще й заважають евакуйовувати населення з правого берега Херсонщини, постійно обстрілюючи житлові квартали і наражаючи на смертельну небезпеку людей які рятують і рятуються від великої води.