Данилов объяснил, почему на Западе не спешат обвинять Россию в подрыве Каховской ГЭС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что западные СМИ и политики не спешат жестко обвинять Россию в подрыве Каховской гидроэлектростанции потому, что хотят убедиться в этом, исследовав этот вопрос глубже ввиду его серьезности. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Дело в том, что то, что совершили вчера россияне, - оно подпадает под определенные уголовные процессы. Это первое. Во-вторых, оно подпадает под Женевскую конвенцию, под действие международного права, которое трактует это [так же], как нанесение ядерного удара. Те повреждения, которые нанесла РФ, именно так трактуются международным правом. Поэтому на сегодняшний день некоторые из стран очень осторожно к этому относятся, хотят изучить", - заявил Данилов.

При этом он указал, что в принципе любые военные события, происходящие в Украине после 24 февраля 2022 года, являются следствием российского вторжения.

"Я не понимаю, что здесь можно изучать после 24 февраля 2022 года. Все вполне понятно: именно рашисты пришли на нашу землю, и все происходящее, какие-то действия - это все благодаря тому, что они ворвались на нашу землю. Думаю, что в ближайшее время мы будем получать реакцию мирового сообщества на эти события", – отметил секретарь СНБО.

При этом он возмутился тем, что в день подрыва ГЭС ООН отмечала День русского языка, однако выразил уверенность в том, что "цивилизованный мир будет, как и есть на сегодняшний день, на нашей стороне", и никакого изменения позиции по отношению к Украине не произойдет.

"То, что РФ еще раз всему миру доказала, что она страна-террорист номер один в мире, я думаю, известно уже всем. Я говорил уже неоднократно, что думаю, что Усама бен Ладен был таким маленьким мальчиком по сравнению с Путиным, который уничтожает все, что видит на своем пути", - добавил Данилов.

Повлиять же на российского президента, чтобы тот принял решение о выводе войск из Украины, по мнению секретаря СНБО, не могут никакие международные организации, как и обращения со стороны Государственного департамента США.

"Если это будет консолидированная позиция всех без исключения стран, поддерживающих демократию в мире, то я думаю, это произошло бы намного быстрее... Я думаю, что даже обращение США к Лаврову на этот счет, к сожалению, не даст никакого результата - [он будет] только если это будет общая позиция всех стран мира", - подчеркнул Данилов.

Напомним, что Офис генерального прокурора Украины уже обратился в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге в связи с подрывом Каховской ГЭС.