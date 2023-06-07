Україна звернулася до Гааги у зв'язку із руйнуванням Каховської ГЕС

Генеральний прокурор України Андрій Костін направив звернення до Міжнародного кримінального суду у Гаазі у зв'язку із підривом Каховської ГЕС.

Про це 7 червня в ефірі телемарафону повідомив радник генпрокурора Максим Попов.

"В зверненні ми надали первинну інформацію, якою володіємо щодо факти підриву Каховської ГЕС, та дали зелене світло офісу МКС, аби вони могли проводити об'єктивне, неупереджене розслідування зі свого боку", — сказав Попов.

Він пояснив, що є дві основні причини звернення Костіна до МКС. По-перше, Україна не контролює територію, де розташована ГЕС. Повноваження, які має Міжнародного кримінального суду, дають йому можливість розслідувати цю справу.

По-друге, українська сторона вважає, що оскільки зараз існують маніпуляції стосовно того, хто винен у підриві дамби, важливо, щоб свій вердикт надав орган міжнародного правосуддя. Це підсилить силу позицію України та дасть відповіді на запитання тих, хто має сумніви.

Під ас розслідування важливо зрозуміти, яку саме зброю використали росіяни для підриву. Україна має докази для міжнародних фахівців, які доводять, що саме Росія здійснила теракт.

Нагадаємо, українські правоохоронці розпочали розслідування за статтею екоцид за фактом підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС. Водночас, як пояснив президент Володимир Зеленський, Україна звертається до МКС, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби.