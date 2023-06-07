Украина обратилась в Гаагу в связи с разрушением Каховской ГЭС

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин направил обращение в Международный уголовный суд в Гааге в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Об этом 7 июня в эфире телемарафона сообщил советник генпрокурора Максим Попов.

"В обращении мы предоставили первичную информацию, которой располагаем и факты о подрыве Каховской ГЭС, и дали зеленый свет офису МКС, чтобы они могли проводить объективное, беспристрастное расследование со своей стороны", — сказал Попов.

Он пояснил, что есть две основные причины обращения Костина в МКС. Во-первых, Украина не контролирует территорию, где находится ГЭС. Полномочия, которые есть у Международного уголовного суда, дают ему возможность расследовать это дело.

Во-вторых, украинская сторона считает, что поскольку сейчас существуют манипуляции по поводу того, кто виноват в подрыве дамбы, важно, чтобы свой вердикт предоставил орган международного правосудия. Это усилит позицию Украины и даст ответит на вопросы тех, кто сомневается.

Во время расследование важно понять, какое именно оружие использовали россияне для подрыва. У Украины есть доказательства для международных специалистов, которые подтверждают, что именно Россия совершила теракт.

Напомним, украинские правоохранители приступили к расследованию по статье экоцид по факту подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС. В то же время, как пояснил президент Владимир Зеленский, Украина обращается в МКС, чтобы привлечь международное правосудие к расследованию подрыва дамбы.