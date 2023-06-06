Уничтожение Каховской ГЭС говорит об осознании оккупантами будущего бегства из Крыма - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает уничтожение дамбы Каховской гидроэлектростанции, что приведет в ближайшие дни к обезвоживанию Каховского водохранилища, из которого вода поступала, в частности, в Крым, свидетельством понимания российскими оккупантами неотвратимости их бегства с полуострова. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Тот факт, что Россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, критически важное, в частности, для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что российские оккупанты уже осознали, что и из Крыма им придется убежать", - заявил глава государства.

Он выразил уверенность в том, что Украина "вернет все свое и заставит Россию заплатить за содеянное", а также сможет восстановить нормальную жизнь после деоккупации всех регионов, включая Крым.

"Созданная российскими террористами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину и украинцев. Мы все равно освободим всю нашу землю... Мы найдем способ восстановить нормальную жизнь на нашей земле после изгнания рашистов. Это касается как воды, так и всего остального. Это касается всех наших регионов – от Херсона до Днепровщины, от Николаевщины и до Крыма", - отметил президент.

Глава государства заявил, что "каждый российский теракт увеличивает лишь сумму репараций", которые Россия выплатит за совершенные преступления, а не шансы оккупантов остаться на украинской земле.

Он выразил благодарность всем спасателям, военным, представителям местных общин в каждом регионе, которые помогают людям из затопленных районов. По словам Зеленского, власти на всех уровнях делают все, чтобы спасти людей и обеспечить питьевой водой тех, кто получал ее из Каховского водохранилища.

"Кривой Рог и вся Днепропетровщина, города и села Херсонщины, Николаевщины, Запорожья – как бы ни было тяжело, должны помочь людям. Я благодарен всем, кто сейчас проводит и помогает с эвакуацией людей из городов и сел, которые затопило водой из Каховского водохранилища. Очень важно сейчас заботиться друг о друге и по максимуму помогать", - подчеркнул президент.

Кроме этого, Зеленский назвал сознательное разрушение дамбы и других сооружений ГЭС экологической бомбой массового поражения, призвав к международной реакции и поблагодарив за соответствующую поддержку, в том числе и "деоккупационных шагов". По его словам, неповторение таких событий в будущем возможно лишь при полном освобождении украинской земли от российских оккупантов.

"Ради собственной безопасности миру стоит показать сейчас, что России не сойдет с рук такой террор. И я благодарен всем лидерам и государствам, всем народам и международным организациям, поддержавшим Украину и готовым помочь нашим людям, нашим деоккупационным шагам. Генеральный прокурор уже обратился к Офису прокурора Международного уголовного суда, чтобы привлечь международное правосудие к расследованию подрыва дамбы", - отметил он.

Президент также сообщил, что говорил во вторник с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, в частности о произошедшем с Каховским водохранилищем и общей ситуации с Запорожской атомной электростанцией, использующей воду из него в системе охлаждения.

"Призвал директора МАГАТЭ прямо и недвусмысленно приговорить сегодняшний российский теракт и по максимуму увеличить наши усилия, чтобы освободить ЗАЭС. Договорились о его визите в Украину", - отметил Зеленский.

Кроме ситуации на Днепре, президент также заявил о "движении вперед" на Бахмутском направлении в Донецкой области бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады и 57-й отдельной мотопехотной бригады, похвалив их за это. Накануне, напомним, он также хвалил военных за определенные успехи на этом направлении.