Подрыв Каховской ГЭС: Кабмин решил срочно строить новые водопроводы для Кривого Рога, Никополя и Марганца

Кабинет министров на втором 6 июня заседании создал штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В штаб, по его словам, войдут министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти и представители госпредприятий. Руководителем работ по ликвидации последствий подрыва ГЭС назначен министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Следующее важное решение - о выделении средств из Фонда восстановления в размере 1,5 миллиарда гривен для строительства двух новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой", - сообщил глава правительства.

Это будут водопроводы Карачуновское водохранилище – Южное водохранилище в Кривом Роге, Марганец – Никополь, Хортица – Томаковка. Глава Кабмина добавил, что работы начнутся "прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время". Ответственным за реализацию этих проектов будет Госагентство обновления и развития инфраструктуры.

Кроме того, решено выделить Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям почти 846 миллионов гривен на обеспечение потребностей этих регионов в питьевой воде.

Напомним, что на предыдущем заседании во вторник правительство также решило направить 120 миллионов гривен на обеспечение питьевой водой Николаева.