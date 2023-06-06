Для забезпечення Миколаєва питною водою виділено 120 мільйонів гривень

Сьогодні на засіданні уряду було прийнято рішення про виділення 120 млн грн Держагенству водних ресурсів для забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Приймаємо невідкладні рішення для забезпечення населення на півдні України питною водою", - написав він.

У повідомленні йдеться про те, що вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи.

Даний проєкт дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто.

Найгостріше наслідки підриву ГЕС відчують у Херсонській області. Для забезпечення населення питною водою у Херсонській і Миколаївській областях будуть в найближчий час пробурені нові свердловини та здійснюватиметься перекид води з інших водосховищ, зокрема Дніпровського каскаду.

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС матиме величезні наслідки і для Криму, адже півострів залишиться без води на роки. Своїми діями росіяни зробили гірше й собі.