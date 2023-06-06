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Экономика
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Для обеспечения Николаева питьевой водой выделено 120 миллионов гривен

Для обеспечения Николаева питьевой водой выделено 120 миллионов гривен
Вода будет подаваться руслом реки Ингулец

Сегодня на заседании правительства было принято решение о выделении 120 млн грн Госагенству водных ресурсов для обеспечения жителей Николаева питьевой водой.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

"Принимаем безотлагательные решения для обеспечения населения на юге Украины питьевой водой", - написал он.

В сообщении говорится, что вода будет подаваться руслом реки Ингулец в специальном режиме работы.

Данный проект позволит добиться необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город.

Острые последствия подрыва ГЭС ощутят в Херсонской области. Для обеспечения населения питьевой водой в Херсонской и Николаевской областях будут в ближайшее время пробурены новые скважины и будет производиться переброс воды из других водохранилищ, в частности Днепровского каскада.

Напомним, подрыв Каховской ГЭС будет иметь огромные последствия и для Крыма, ведь остров останется без воды на годы. Своими действиями россияне сделали хуже себя.

Автор:
Татьяна Гойденко