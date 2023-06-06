Для обеспечения Николаева питьевой водой выделено 120 миллионов гривен

Сегодня на заседании правительства было принято решение о выделении 120 млн грн Госагенству водных ресурсов для обеспечения жителей Николаева питьевой водой.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

"Принимаем безотлагательные решения для обеспечения населения на юге Украины питьевой водой", - написал он.

В сообщении говорится, что вода будет подаваться руслом реки Ингулец в специальном режиме работы.

Данный проект позволит добиться необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город.

Острые последствия подрыва ГЭС ощутят в Херсонской области. Для обеспечения населения питьевой водой в Херсонской и Николаевской областях будут в ближайшее время пробурены новые скважины и будет производиться переброс воды из других водохранилищ, в частности Днепровского каскада.

Напомним, подрыв Каховской ГЭС будет иметь огромные последствия и для Крыма, ведь остров останется без воды на годы. Своими действиями россияне сделали хуже себя.