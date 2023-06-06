Підрив Каховської ГЕС: Кабмін вирішив негайно будувати нові водогони для Кривого Рогу, Нікополя й Марганця

Кабінет міністрів на другому впродовж 6 червня засіданні утворив штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До штабу, за його словами, увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади та представники держпідприємств. Керівником робіт із ліквідації наслідків підриву ГЕС призначено міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Наступне важливе рішення — про виділення коштів з Фонду відновлення у розмірі 1,5 мільярда гривень для будівництва двох нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою", - повідомив очільник уряду.

Це будуть водогони Карачунівське водосховище - Південне водосховище в Кривому Розі, Марганець - Нікополь, Хортиця - Томаківка. Голова Кабміну додав, що роботи почнуться "просто зараз, щоб не втрачати дорогоцінний час". Відповідальним з реалізації цих проектів буде Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Окрім цього, вирішено виділити Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям майже 846 мільйонів гривень на забезпечення потреб цих регіонів у питній воді.

Нагадаємо, що на минулому засіданні у вівторок уряд також вирішив направити 120 мільйонів гривень на забезпечення питною водою Миколаєва.