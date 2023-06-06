Знищення Каховської ГЕС каже про усвідомлення окупантами майбутньої втечі з Криму - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає знищення дамби Каховської гідроелектростанції, що призведе в найближчі дні до зневоднення Каховського водосховища, з якого вода надходила, зокрема, до Криму, свідоцтвом розуміння російськими окупантами невідворотності їхньої втечі з півострову. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти", - заявив глава держави.

Він висловив впевненість у тому, що Україна "поверне все своє і примусить Росію заплатити за скоєне", а також зможе відновити нормальне життя після деокупації усіх регіонів, включно з Кримом.

"Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю... Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання рашистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів – від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини й до Криму", - зазначив президент.

Глава держави заявив, що "кожен російський теракт збільшує тільки суму репарацій", які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитися на українській землі.

Він висловив вдячність усім рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад в кожному регіоні, які допомагають людям з затоплених районів. За словами Зеленського, влада на всіх рівнях робить усе, щоб урятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища.

"Кривий Ріг і вся Дніпропетровщина, міста й села Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя – хоч би як було важко, маємо допомогти людям. Я вдячний усім, хто зараз проводить і допомагає з евакуацією людей із міст і сіл, які затопило водою з Каховського водосховища. Дуже важливо зараз дбати одне про одного й по максимуму допомагати", - наголосив президент.

Крім цього, Зеленський назвав свідоме руйнування дамби та інших споруд ГЕС екологічною бомбою масового ураження, закликав до міжнародної реакції і подякував за відповідну підтримку, зокрема й "деокупаційних кроків". За його словами, неповторення таких подій в майбутньому можливе лише за повного звільнення української землі від російських окупантів.

"Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. І я вдячний усім лідерам і державам, усім народам і міжнародним організаціям, які підтримали Україну й готові допомогти нашим людям, нашим деокупаційним крокам. Генеральний прокурор уже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби", - зазначив він.

Президент також повідомив, що говорив у вівторок з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергіїі Рафаелем Гроссі, зокрема про те, що сталося з Каховським водосховищем та загальну ситуацію з Запорізькою атомною електростанцією, яка використовує воду з нього в системі охолодження.

"Закликав директора МАГАТЕ прямо й недвозначно засудити сьогоднішній російський теракт і до максимуму збільшити наші зусилля, щоб звільнити ЗАЕС. Домовилися про його візит в Україну", - зазначив Зеленський.

Окрім ситуації на Дніпрі, президент також заявив про "рух уперед" на Бахмутському напрямку в Донецькій області бійців 3-ї окремої штурмової бригади та 57-ї окремої мотопіхотної бригади та похвалив їх за це. Напередодні, нагадаємо, він також хвалив військових за певні успіхи на цьому напрямку.