В МИД раскритиковали ООН за "празднование" дня русского языка и игнорирование подрыва Каховской ГЭС

В Министерстве иностранных дел отреагировали на пост ООН о праздновании дня русского языка после того, как стало известно о подрыве Каховской ГЭС оккупационными войсками РФ.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"ООН пишет твиты о культурном разнообразии, игнорируя наибольшую за последние десятилетия катастрофу в Европе, вызванную исключительно Россией. Зачем молчать?", - отметил он.

Во вторник, 6 июня, ООН в Twitter опубликовала сообщение о "Дне русского языка".

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, созванном из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.