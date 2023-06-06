У МЗС розкритикували ООН за "святкування" дня російської мови і ігнорування підриву Каховської ГЕС

У Міністерстві закордонних справ відреагували на пост ООН про святкування дня російської мови після того, як стало відомо про підрив Каховської ГЕС окупаційними військами РФ.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"ООН пише твіти про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу за останні десятиліття катастрофу в Європі, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?", - зазначив він.

У вівторок, 6 червня, ООН у Twitter опублікувала допис про "День російської мови".

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони, скликаному через підрив росіянами Каховської ГЕС, доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.