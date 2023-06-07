Зеленский обсудил с Макроном последствия подрыва Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что тот поблагодарил президента Франции за возможность принять участие в состоявшемся в Молдове 1 июня саммите Европейского политического сообщества, а также за поддержку Украины в рамках Совета безопасности ООН.

"Президент Украины проинформировал лидера Франции об актуальной ситуации в Херсонской области, которая пострадала в результате подрыва российскими оккупантами дамбы на Каховской ГЭС. Отдельно собеседники остановились на экологических и гуманитарных последствиях этого российского теракта. Зеленский рассказал о неотложных потребностях Украины для ликвидации катастрофы", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили возможность задействования международных механизмов проведения расследования с целью установления всех обстоятельств подрыва конструкций Каховской ГЭС.

Зеленский проинформировал Макрона о своем разговоре с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси и о договоренности усилить контроль на Запорожской атомной электростанции.

Кроме этого, лидеры Украины и Франции договорились о продолжении оборонного сотрудничества, в частности по защите украинского неба: была отмечена важность как можно быстрее начать подготовку украинских пилотов боевых самолетов.

Также были обсуждены возможные форматы предоставления Украине гарантий безопасности до членства в НАТО и ожидания от саммита альянса, который должен состояться в Вильнюсе 11-12 июня. Отдельно главы государств обсудили реализацию предложенной Зеленским "формулы мира" и подготовку к инициированному Украиной Глобальному саммиту мира.

Напомним, что ожидается, что на Вильнюсском саммите НАТО предложит Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку страны и ее заявки на членство, но не само членство в альянсе. В интервью же от 3 июня Зеленский заявил, что не видит смысла в участии в саммите, если Украина на нем не получит четкого сигнала о вступлении.