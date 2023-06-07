Зеленський обговорив з Макроном наслідки підриву Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, повідомляє пресслужба глави української держави.

Зазначається, що той подякував президенту Франції за можливість взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбувся в Молдові 1 червня, а також за підтримку України в межах Ради безпеки ООН.

"Президент України поінформував лідера Франції про актуальну ситуацію в Херсонській області, яка постраждала внаслідок підриву російськими окупантами дамби на Каховській ГЕС. Окремо співрозмовники зупинилися на екологічних і гуманітарних наслідках цього російського теракту. Зеленський розповів про нагальні потреби України для ліквідації катастрофи", - йдеться у повідомленні.

Президенти також обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для проведення розслідування з метою встановлення всіх обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС.

Зеленський поінформував Макрона і про свою розмову з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі та про домовленість посилити контроль на Запорізькій атомній електростанції.

Окрім цього, лідери України та Франції домовилися про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту українського неба: було наголошено на важливості якнайшвидше почати підготовку українських пілотів бойових літаків.

Також було обговорено можливі формати надання Україні гарантій безпеки до набуття членства в НАТО й очікування від саміту альянсу, який має відбутися у Вільнюсі 11-12 червня. Окремо глави держав обговорили реалізацію запропонованої Зеленським "формули миру" та підготовку до ініційованого Україною Глобального саміту миру.

Нагадаємо, що очікується, що на Вільнюському саміті НАТО запропонує Україні оновлений формат відносин, аби продемонструвати політичну підтримку країни та її заявки на членство, але не саме членство в альянсі. Натомість в інтерв'ю від 3 червня Зеленський заявив, не бачить сенсу в участі у саміті, якщо Україна на ньому не отримає чіткого сигналу про вступ.