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Через підрив Каховської ГЕС почався масовий мор риби: в МОЗ попередили про небезпеку
На Дніпропетровщині через підрив дамби Каховської гідроелектростанції почався масовий мор риби. Найближчими днями така ситуація може розвинутися й в інших регіонах. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.
Зазначається, що десятки тисяч риб перебувають на обмілілих водоймах, а також залишаться у місцях відходу води.
У відомстві наголосили, що мертву рибу або ту, яка вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати.
"Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, у т.ч. сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини", – написали в МОЗ, закликавши не купувати рибу в місцях стихійної торгівлі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Одну з найбільших загроз може становити ботулізм – гостре інфекційне захворювання, яке виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами.
До симптомів ботулізму відносять:
- виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль;
- зниження чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), "пелену" перед очима;
- сухість у роті та горлі;
- утруднення під час ковтання та мовлення;
- блювання, запор і здуття живота;
- параліч дихальних м’язів.
Водночас підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не є характерними для ботулізму.
У міністерстві також закликали негайно звертатися по медичну допомогу за наявності будь-якого з симптомів.
Як запевняє МОЗ, медична система України готова до можливих випадків ботулізму, протиботулінічна сироватка є в достатній кількості.
Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.
Президент України Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.
Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.
Джерело фото: ua.depositphotos.com