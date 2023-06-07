Через підрив Каховської ГЕС почався масовий мор риби: в МОЗ попередили про небезпеку

На Дніпропетровщині через підрив дамби Каховської гідроелектростанції почався масовий мор риби. Найближчими днями така ситуація може розвинутися й в інших регіонах. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

Зазначається, що десятки тисяч риб перебувають на обмілілих водоймах, а також залишаться у місцях відходу води.

У відомстві наголосили, що мертву рибу або ту, яка вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати.

"Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, у т.ч. сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини", – написали в МОЗ, закликавши не купувати рибу в місцях стихійної торгівлі.

Одну з найбільших загроз може становити ботулізм – гостре інфекційне захворювання, яке виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами.

До симптомів ботулізму відносять:

виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль;

зниження чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), "пелену" перед очима;

сухість у роті та горлі;

утруднення під час ковтання та мовлення;

блювання, запор і здуття живота;

параліч дихальних м’язів.

Водночас підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не є характерними для ботулізму.

У міністерстві також закликали негайно звертатися по медичну допомогу за наявності будь-якого з симптомів.

Як запевняє МОЗ, медична система України готова до можливих випадків ботулізму, протиботулінічна сироватка є в достатній кількості.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Президент України Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.

Джерело фото: ua.depositphotos.com