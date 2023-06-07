Из-за подрыва Каховской ГЭС начался массовый мор рыбы: в Минздраве предупредили об опасности

В Днепропетровской области из-за подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции начался массовый мор рыбы. В ближайшие дни такая ситуация может развиться и в других регионах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что десятки тысяч рыб находятся на обмелевших водоемах, а также останутся в местах ухода воды.

В ведомстве подчеркнули, что мертвую или умирающую рыбу нельзя собирать для дальнейшего хранения, готовить или потреблять.

"Ни один способ приготовления не сделает ее безопасной для вас: такую рыбу нельзя употреблять, в т.ч. сушить, вялить, жарить или варить. Эта рыба может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества", – написали в Минздраве, призвав не покупать рыбу в местах стихийной торговли.

Одну из самых больших угроз может представлять ботулизм – острое инфекционное заболевание, возникающее в результате употребления продуктов, отравленных токсинами.

К симптомам ботулизма относят:

выраженную усталость, слабость, головокружение, тошноту, головную боль;

снижение четкости зрения (невозможно читать мелкий текст), "пелену" перед глазами;

сухость во рту и горле;

затруднение во время глотания и речи;

рвота, запор и вздутие живота;

паралич дыхательных мышц.

В то же время повышение температуры (лихорадка) и потеря сознания не характерны для ботулизма.

В министерстве также призвали немедленно обращаться за медицинской помощью при наличии какого-либо из симптомов.

Как уверяет Минздрав, медицинская система Украины готова к возможным случаям ботулизма, противоботулиническая сыворотка есть в достаточном количестве.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также в Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.

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