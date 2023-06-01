Зеленський після зустрічі з Макроном анонсував рішення про підготовку українських пілотів винищувачів

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон доручили міністрам оборони своїх країн з урахуванням паралельних консультацій зі США та іншими зацікавленими країнами спільно напрацювати офіційне рішення щодо конкретних обсягів і механізму підготовки українських пілотів бойових літаків, "коли це буде доцільно для Повітряних сил Збройних сил України".

Про це повідомив глава української держави за підсумками зустрічі двох лідерів у Кишиневі на другому саміті Європейської політичної спільноти, після якої було підготовлено відповідну спільну заяву.

Зазначається, що про це було домовлено на 12-й зустрічі міжнародної консультативної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", а саме рішення про підготовку пілотів має бути ухвалене на наступній такій зустрічі усіма країнами-учасницями ініціативи з підготовки пілотів винищувальної авіації.

Як вказано також у заяві, президенти України та Франції підтвердили свою домовленість, досягнуту під час зустрічі в Парижі 14 травня, допомогти захистити населення України від російських ударів шляхом "підтримки Францією спроможностей протиповітряної оборони України".

В свою чергу, як передає "Польське радіо", прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив на саміті в Кишиневі, що його країна долучиться підготовки українських пілотів винищувачів F-16.

Моравєцький брав участь у розмові кількох прем'єр-міністрів разом із президентом України щодо такої підготовки. За його словами, графік таких навчань вже визначено. Водночас він додав, що Варшава не передасть ці літаки Києву, оскільки їх і самій Польщі не вистачає.

Нагадаємо, що для здійснення контрнаступу Україна хоче отримати американські винищувачі F-16, що дозволить їй отримати перевагу в повітрі. Днями в Міністерстві оборони України уточнили, що потреба в таких літаках становить чотири ескадрильї, тобто 48 одиниць.

Натомість речник Міністерства оборони США минулого тижня заявив, що постачання винищувачів F-16 Україні належить лиш до довгострокової перспективи, і вони "не будуть релевантними для майбутнього контрнаступу".