F-16 для України. У Пентагоні сказали про довгострокову перспективу щодо постачання винищувачів

Постачання винищувачів F-16 Україні належить до довгострокової перспективи. Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

"F-16 для України – це про довгострокову відданість Україні. Ці F-16 не будуть релевантними для майбутнього контрнаступу", – висловився він.

За його словами, в США розраховують, що початок навчання українських пілотів на цих винищувачах розпочнеться найближчими тижнями або місяцями.

Нагадаємо, що питання надання Україні західної авіації обговорювалося місяцями. Лише нещодавно президент США Джо Байден заявив про рішення підтримати міжнародну коаліцію винищувачів шляхом навчання українських військових.

Пізніше речник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що передача F-16 Україні є пріоритетним завданням для Штатів.

Своєю чергою міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл зазначив, що надання повітряних суден може тривати кілька місяців, адже необхідно опрацювати чимало деталей, перш ніж ЗСУ зможуть використати сучасні винищувачі.