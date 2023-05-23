У ВПС США повідомили, коли F-16 зможуть прибути в Україну

Передача Україні винищувачів F-16 може тривати кілька місяців, адже необхідно опрацювати чимало деталей, перш ніж ЗСУ зможуть використати сучасні винищувачі.

Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, передає CNN.

За його словами, знадобиться принаймні "кілька місяців", перш ніж Україна матиме можливість експлуатувати F-16, і потрібно опрацювати низку деталей, перш ніж українські ВПС зможуть літати на західних літаках.

"Ми ні за яких обставин не збираємося передати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості в руки українських ВПС менш ніж за кілька місяців", – підкреслив Кендалл.

Він додав, що це все ще відносно швидкий термін, оскільки на підготовку нового американського пілота на літаку зазвичай потрібно більше двох років.

Навіть курс підвищення кваліфікації для пілота F-16, який на деякий час відмовився від керування реактивним літаком, може тривати до п’яти місяців.

Кендалл наголосив, що настав час почати готувати українську армію до майбутнього. За його словами, американці разом із союзниками та партнерами в Європі навчатимуть українських пілотів на F-16.

"Україна залишиться незалежною державою. Їй буде потрібний повний набір військових можливостей для задоволення своїх вимог, і тому настав час почати думати про те, як ці Збройні Сили можуть виглядати та що вони включатимуть в довгостроковій перспективі", - наголосив Кендалл.

Нагадаємо, як заявили в Державному департаменті США, надання Україні винищувачів F-16 наразі є пріоритетним завданням для Білого дому.

В Україні сподіваються, що винищувачі F-16 розпочнуть патрулювання повітряного простору України вже цієї осені.

Зауважимо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для України.

Під час зустрічі з лідерами G7 президент США Джозеф Байден заявив, щоВашингтон підтримує спільні зусилляз союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках F-16.