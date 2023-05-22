Боррель заявив, що тренування українських пілотів на літаках F-16 вже почалось

Високий представник ЄС Жозеп Боррель сподівається, що передача винищувачів F-16 в Україну розпочнеться найближчим часом.

Про це він заявив перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів щодо ставлення до створення "авіаційної коаліції F-16" для постачання цих літаків в Україну, пише Укрінформ.

Боррель привітав схвалення рішення про передачу сучасних винищувачів Україні, додавши, що ЗСУ їх потребують.

"Це була добра ідея та добрі слова, що надійшли від G7. Нарешті вони вирішили підготувати основу для надання Україні бойових літаків, яких вона потребує. Тренування пілотів вже розпочалося, це перша річ, яку треба було зробити. Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо надати Україні зброю такого роду", – заявив Боррель.

Нагадаємо, в Україні сподіваються, що винищувачі F-16 розпочнуть патрулювання повітряного простору України вже цієї осені.

Зауважимо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для України.

Під час зустрічі з лідерами G7 президент США Джозеф Байден заявив, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках F-16.