Боррель заявил, что тренировка украинских пилотов на самолетах F-16 уже началась

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель надеется, что передача истребителей F-16 в Украину начнется в ближайшее время.

Об этом он заявил перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов об отношении к созданию "авиационной коалиции F-16" для поставки этих самолетов в Украину, пишет Укринформ.

Боррель приветствовал одобрение решения о передаче современных истребителей Украине, добавив, что ВСУ в них нуждаются.

"Это была хорошая идея и добрые слова, поступившие от G7. Наконец-то они решили подготовить основу для предоставления Украине боевых самолетов, в которых она нуждается. Тренировка пилотов уже началась, это первая вещь, которую нужно было сделать. Я надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине оружие такого рода", – заявил Боррель.

Напомним, в Украине надеются, что истребители F-16 приступят к патрулированию воздушного пространства Украины уже этой осенью.

Заметим, что ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины .

В ходе встречи с лидерами G7 президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.