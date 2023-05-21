Зеленский заверил Байдена, что Украина не будет атаковать территорию России по F-16

Президент США Джо Байден после разговора в Хиросиме с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что теперь убежден: украинские войска не будут использовать поставленные Западом истребители F-16 для ударов по России.

Однако Байден отметил, что на территории Украины таких ограничений нет, пишет "Украинская правда".

"У меня есть твердое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их для того, чтобы продвинуться на российскую географическую территорию, но где бы российские войска ни находились в пределах Украины и региона, они смогут это сделать", – сказал Байден.

Накануне советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты могут передать Украине современные боевые истребители, в частности, F-16, при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории России, написали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете.

По словам Салливана, война в Украине дошла до того этапа, когда истребители стали необходимы для сдерживания и защиты от российской агрессии.

Салливан также заявил, что обучение украинских пилотов использованию F-16 является очевидным первым шагом, а следующим станет определение того, как быстро обеспечить ВСУ самолетами.

Напомним, в Украине надеются, что истребители F-16 приступят к патрулированию воздушного пространства Украины уже этой осенью.