Зеленский о F-16: не могу сейчас сказать, сколько получится получить самолетов

Украина будет делать все, чтобы ускорить процесс получения западных истребителей, в частности F-16 от партнеров. Однако пока нельзя сказать, когда и сколько самолетов получит Киев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Японии.

"Мы действительно долго и мощно работали с партнерами, чтобы получить желаемый результат... Сегодня открыта для нас миссия тренировки. Это первый шаг. Далее есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Мы будем работать, чтобы эти люди были максимально опытны, чтобы сократить процесс обучения", - отметил он.

По его словам, пока нельзя точно сказать, когда и сколько Украина получит западных самолетов.

"Я не могу сейчас сказать, сколько у нас получится получить самолетов. Не могу сказать, когда это будет. Но мы будем ускорять этот процесс, потому что для нас это важно каждый день, потому что мы теряем людей", - добавил он.

Напомним, вместе с союзниками США намерены создать коалицию для передачи Украине истребителей F-16. Решено, что самолеты "не обязательно будут поступать напрямую из США".

Информация о передаче Украине F-16 появилась сразу после заявления Байдена, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.

Хотя сначала он был категорически против передачи Украине истребителей, впоследствии заявлял, что не верит, что ПС ВСУ нужен F-16. В целом это решение зависит именно от Соединенных Штатов.