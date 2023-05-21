Зеленський про F-16: не можу зараз сказати, скільки вийде отримати літаків

Україна робитиме все, щоб прискорити процес отримання західних винищувачів, зокрема F-16, від партнерів. Проте поки не можна сказати коли і скільки літаків отримає Київ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Японії.

"Ми дійсно довго і потужно працювали з партнерами, щоб отримати бажаний результат... Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально досвідчені, щоб скоротити процес навчання", - зазначив він.

За його словами, поки не можна точно сказати, коли і скільки Україна отримає західних літаків.

"Я не можу зараз сказати, скільки в нас вийде отримати літаків. Не можу сказати, коли це буде. Але ми прискорюватимемо цей процес, тому що для нас це важливо щодня, тому що ми втрачаємо людей", - додав він.

Нагадаємо, разом з союзниками США мають намір створити коаліцію для передачі Україні винищувачів F-16. Вирішено, що літаки "не обов’язково будуть надходити безпосередньо зі США".

Інформація про передачу Україні F-16 з'явилася відразу після заяви Байдена, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках F-16.

Хоча спочатку він був категорично проти передачі Україні винищувачів, згодом заявляв, що не вірить, що ПС ЗСУ потрібні F-16. Загалом це рішення залежить саме від Сполучених Штатів.