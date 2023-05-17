Передача F-16 Україні залежить від США, – міністри оборони Британії і Німеччини

Рішення про передачу Україні винищувачів F-16 залежить від Сполучених Штатів. Крім того, Велика Британія і Німеччина не можуть надати українським військовим такі повітряні судна. Про це заявили міністри оборони Британії і ФРН Бен Воллес та Борис Пісторіус, передає "Укрінформ".

"У Великої Британії немає F-16, але ми можемо допомогти у підготовці пілотів", – висловився Воллес.

Він зазначив, що наразі обговорюється не передача літаків, а створення відповідної платформи.

Своєю чергою його німецький колега заявив:

"Німеччина... не відіграє активної ролі у такій коаліції або альянсі, адже не має ні літаків, ні відповідної компетенції… Це не те питання, яке вирішується у Берліні, воно вирішується у Білому домі".

За словами Пісторіуса, Німеччина надає перевагу передачі озброєння, яке українські військові можуть застосувати негайно. Наразі найбільш затребуваними є танки, системи протиповітряної оборони та амуніція.

А Воллес додав, що нинішня дискусія важлива з точки зору сигналу для Росії про готовність західних партнерів надати Україні все, чого вона потребує.

Нагадаємо, що питання щодо західних винищувачів для України обговорюється вже протягом кількох місяців.

Після нещодавнього візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над формуванням міжнародної коаліції.

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