Польща готова систематично надавати МіГ-29 Україні, а F-16 недостатньо для передачі, – Дуда

Польща готова й надалі надавати Україні винищувачі МіГ-29, а от кількість F-16 в країні недостатня для їх передачі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Polske Radio 24.

Під час візиту в Ісландію, де проходить саміт Ради Європи, політика запитали, чи може Польща приєднатися до коаліції F-16 для України. На це він відповів, що його країна має відносно невелику кількість таких повітряних суден.

"Ми готові підтримувати процес підготовки українських пілотів – про це я деякий час говорив із прем’єр-міністром [Матуешем Моравецьким, – ред.] та міністром національної оборони Маріушем Блащаком. Проте та кількість літаків F-16, якою ми володіємо, не дозволяє сьогодні говорити про передачу Україні якоїсь їх частини", – висловився Дуда.

Водночас він сказав про готовність і надалі передавати Україні літаки МіГ-29. Однак президент зауважив, що є певна проблема, адже деякі МіГи вже працюють за стандартами НАТО і виконують місію для захисту країн альянсу.

"Ми в авангарді країн, після США та Великої Британії, коли йдеться про пожертвування зброї Україні. Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але в тих елементах, які ми можемо собі дозволити", – цитує Дуду Канцелярія президента.

Нагадаємо, що Польща відправила Україні вже 14 одиниць винищувачів МіГ-29 радянського виробництва.

Однак дискусія щодо отримання Україною західних винищувачів від партнерів триває. Після візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.

Пізніше Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції.