F-16 допоможуть відновленню продовольчої безпеки – Кулеба пояснив, яким чином

Міністр закордонних справ зазначив, що для відновлення глобальної продовольчої безпеки допоможе надання Україні винищувачів F-16.

Про це Дмитро Кулеба написав в Twitter.

"Маючи ескадрилью добре оснащених F-16, Україна зможе утримати російські військові кораблі та авіацію подалі від Чорноморського зернового коридору, таким чином забезпечивши його маршрут для безперебійного потоку зернових суден", - вважає очільник МЗС.

Нагадаємо, раніше речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що у протоці Босфор зібралася черга суден через блокування Росією проходу балкерів з українським зерном. В Туреччині анонсували перемовини за участі представників України та Росії.

Ціни на пшеницю у світі зросли найбільш різко за останні шість місяців через ескалацію напруженості в Чорному морі після того, як Кремль атакували нібито українські дрони.