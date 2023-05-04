F-16 помогут восстановлению продовольственной безопасности – Кулеба объяснил, каким образом

Министр иностранных дел отметил, что для восстановления глобальной продовольственной безопасности поможет предоставление Украине истребителей F-16.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter .

"Имея эскадрилью хорошо оснащенных F-16 Украина сможет удержать российские военные корабли и авиацию подальше от Черноморского зернового коридора, таким образом обеспечив его маршрут для бесперебойного потока зерновых судов", - считает глава МИД.

Напомним, ранее спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в проливе Босфор собралась очередь судов из-за блокирования Россией прохода балкеров с украинским зерном. В Турции анонсировали переговоры с участием представителей Украины и России.

Цены на пшеницу в мире выросли наиболее резко за последние шесть месяцев из-за эскалации напряженности в Черном море после того, как Кремль атаковали якобы украинские дроны.