Россия до сих пор блокирует зерновое соглашение: в Босфоре скопилась очередь из судов

В проливе Босфор собралась очередь кораблей из-за блокирования Россией прохода балкеров с украинским зерном.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук во время брифинга в "Медиацентре Украина - Укринформ".

"Мы знаем, что РФ откровенно саботирует действие зернового соглашения. ООН, Турция и Украина прилагают все усилия для полноценного возобновления зернового соглашения. По состоянию на вчера не было никаких движений. Вы знаете, что очередь сейчас создалась в Босфорском проливе, поэтому, конечно, мечтаем, что зерновое соглашение заработает полноценно, но для этого нужно приложить немало усилий", - сообщил Братчук.

Он подчеркнул, что, несмотря на попытки России повредить выполнению зернового соглашения, программа все же работает, под загрузку в портах Одессы ждет несколько судов.

Также Братчук напомнил, что одно из тех судов, которые вовремя не вышли из одного из портов Большой Одессы, работало со всемирной продовольственной программой ООН, подчеркивающей сугубо гуманитарный характер работы зерновой инициативы.

Напомним, США дали банку JPMorgan разрешение на обработку платежей за экспорт сельскохозяйственной продукции через "Россельхозбанк", но эта договоренность не приравнивается к переподключению банка к системе SWIFT. Доступ к SWIFT является одним из главных требований России на переговорах по предстоящему Черноморскому соглашению по экспорту зерна, которое, по словам ООН, помогает преодолеть глобальный продовольственный кризис, обострившийся из-за войны в Украине.