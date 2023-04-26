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В США разрешили обработать транзакции российского банка из-за шантажа РФ по “зерновому соглашению”
Соединенные Штаты дали банку JPMorgan разрешение на обработку платежей за экспорт сельскохозяйственной продукции через "Россельхозбанк", но эта договоренность не приравнивается к переподключению банка к системе SWIFT.
Доступ к платежной системе SWIFT является одним из главных требований России на переговорах по поводу будущего Черноморского соглашения по экспорту зерна, которое, по словам ООН, помогает преодолеть глобальный продовольственный кризис, обострившийся из-за войны в Украине, пишет Reuters.
В Кремле неоднократно предупреждали, что "зерновое соглашение" не будет продлено после 18 мая, если Запад не устранит препятствия российскому экспорту зерна и удобрений, включая финансирование и страхование экспорта.
Сообщается, что JPMorgan получил от OFAC разрешение на проведение платежей за закупки сельскохозяйственной продукции, но этот процесс идет достаточно тяжело. JPMorgan и находящийся под санкциями США и Европейского Союза российский банк получили специальное разрешение на выполнение одной транзакции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Издание сообщает, что платежное соглашение касалось зерна.
По информации Reuters, источник, знакомый с соглашением, сообщил, что Государственный департамент США и Министерство финансов США обратились к JPMorgan с просьбой совершить "очень ограниченную и строго контролируемую" операцию по экспорту сельскохозяйственных материалов, которая состоялась в этом месяце.
Напомним, Министерство иностранных дел России выдвинуло очередные требования, без выполнения которых угрожает не продлевать действие Черноморской зерновой инициаты после того, как оно закончится 18 мая. Среди требований есть и переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT.
Фото: ua.depositphotos.com