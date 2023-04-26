У США дозволили обробити транзакції російського банку через шантаж РФ щодо “зернової угоди”

Сполучені Штати дали банку JPMorgan дозвіл на обробку платежів за експорт сільськогосподарської продукції через “Россільгоспбанк”, але ця домовленість не прирівнюється до перепідключення банку до системи SWIFT.

Доступ до платіжної системи SWIFT є однією з головних вимог Росії на переговорах щодо майбутнього Чорноморської угоди щодо експорту зерна, яка, за словами ООН, допомагає подолати глобальну продовольчу кризу, що загострилася через війну в Україн, пише Reuters.

У Кремлі неодноразово попереджали, що "зернова угода" не буде продовжена після 18 травня, якщо Захід не усуне перешкоди для російського експорту зерна та добрив, включаючи фінансування та страхування експорту.

Повідомляєьбся, що JPMorgan отримав від Мінфіну США дозвіл на проведення платежів за закупівлі сільськогосподарської продукції, але цей процес йде досить важко. JPMorgan і російський банк, який перебуває під санкціями США та Європейського Союзу, отримали спеціальний дозвіл на виконання однієї транзакції.

Видання повідомляє, що платіжна угода стосувалася зерна.

За інформацією Reuters, джерело, знайоме з угодою, повідомило, що Державний департамент США та Міністерство фінансів США звернулися до JPMorgan з проханням здійснити "дуже обмежену та суворо контрольовану" операцію щодо експорту сільськогосподарських матеріалів, яка відбулася цього місяця.

Дану транзакцію підтвердив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії висунуло чергові вимоги, без виконання яких погрожує не продовжувати дію Чорноморської зернової ініціати після того, як вона закінчиться 18 травня. Серед вимог є і перепідключення "Россільгоспбанку" до SWIFT.

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