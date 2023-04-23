У Росії знову погрожують вийти з зернової угоди: тепер – через можливі санкції з боку G7

Можливе рішення G7 щодо тотальної заборони експорту в Росію вплине на зернову угоду. Про це заявив заступник голови Ради безпеки країни-агресорки Дмитро Медведєв.

За його словами, такий крок країн "Великої сімки" призведе до зустрічного припинення експорту товарів із РФ за "найбільш чутливими для G7 категоріями".

"У цьому випадку для них закінчиться зернова угода та багато іншого, чого вони потребують", – висловився Медведєв.

Нагадаємо, нещодавно Bloomberg писало, що в G7 розглядають ідею про пряму заборону експорту товарів до Росії майже в повному обсязі. Пізніше видання повідомило, що таке рішення може ухвалити і Європейський Союз.

18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, пролонгували ще на 120 днів.

Однак Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування.

У країні-агресорці заявляли, що якщо перешкоди для постачання її зерна та добрив не будуть усунені, то Україна буде змушена експортувати своє продовольство наземним транспортом.