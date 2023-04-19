"Зернова ініціатива": Кубраков заявив, що інспекціі суден в Босфорі будуть поновлені

Україна та Туреччина дійшли згоди щодо відновлення інспектування судену рамках "зернової угоди".

Про це заявив віцепрем’єр з відновлення України Олександр Кубраков після зустрічі з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

"Дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям", - зазначив він.

Кубраков нагадав, що з 10 квітня Росія припинила реєстрацію флоту для участі у "зерновій ініціативі" та відмовилась працювати за планами українських портів. За останні два дні, 17-18 квітня не проведено жодної інспекції в територіальних водах Туреччини.

За його словами, 18 квітня українська сторона запропонувала провести хоча б 2 інспекції вихідного та 2 інспекції вхідного флоту. Ця пропозиція була підтримана також турецькою стороною, але не була реалізована через позицію Росії.

"Незважаючи, що інспекціі суден будуть поновлені, продовжуємо робочі консультації з ООН та Туреччиною щодо шляхів забезпечення повноцінного виконання зернової угоди з дотримання зобов’язань всіх сторін та процедур СКЦ", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 17 квітня заявило, що російська сторона знову заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. У Києві сподіваються, що ООН та Туреччина вплинуть на ситуацію.

Зазначимо, зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було продовжено на 120-денний термін із завершенням 18 березня 2023.

В крайній день терміну дії угоди Кубраков заявив, що документ пролонгували ще на 120 днів.