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"Зернова ініціатива": Кубраков заявив, що інспекціі суден в Босфорі будуть поновлені
Україна та Туреччина дійшли згоди щодо відновлення інспектування судену рамках "зернової угоди".
Про це заявив віцепрем’єр з відновлення України Олександр Кубраков після зустрічі з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.
"Дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям", - зазначив він.
Кубраков нагадав, що з 10 квітня Росія припинила реєстрацію флоту для участі у "зерновій ініціативі" та відмовилась працювати за планами українських портів. За останні два дні, 17-18 квітня не проведено жодної інспекції в територіальних водах Туреччини.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, 18 квітня українська сторона запропонувала провести хоча б 2 інспекції вихідного та 2 інспекції вхідного флоту. Ця пропозиція була підтримана також турецькою стороною, але не була реалізована через позицію Росії.
"Незважаючи, що інспекціі суден будуть поновлені, продовжуємо робочі консультації з ООН та Туреччиною щодо шляхів забезпечення повноцінного виконання зернової угоди з дотримання зобов’язань всіх сторін та процедур СКЦ", - додав він.
Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 17 квітня заявило, що російська сторона знову заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини. У Києві сподіваються, що ООН та Туреччина вплинуть на ситуацію.
Зазначимо, зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було продовжено на 120-денний термін із завершенням 18 березня 2023.
В крайній день терміну дії угоди Кубраков заявив, що документ пролонгували ще на 120 днів.