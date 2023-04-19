"Зерновая инициатива": Кубраков заявил, что инспекции судов в Босфоре будут возобновлены

Украина и Турция пришли к соглашению о возобновлении инспектирования суден в рамках "зернового соглашения".

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков после встречи с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

"Дошли согласия по возобновлению регистрации и инспектированию судов, прибывающих под загрузку украинским зерном", - отметил он.

Кубраков напомнил, что с 10 апреля Россия приостановила регистрацию флота для участия в "зерновой инициативе" и отказалась работать по планам украинских портов. За последние два дня, 17-18 апреля, не проведена ни одна инспекция в территориальных водах Турции.

По его словам, 18 апреля украинская сторона предложила провести хотя бы 2 инспекции исходящего и 2 инспекции входящего флота. Это предложение было поддержано также турецкой стороной, но не было реализовано из-за позиции России.

"Несмотря на то, что инспекции судов будут возобновлены, продолжаем рабочие консультации с ООН и Турцией относительно путей обеспечения полноценного выполнения зернового соглашения по соблюдению обязательств всех сторон и процедур СКЦ", - добавил он.

Напомним, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 17 апреля заявило, что российская сторона снова заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции. В Киеве надеются, что ООН и Турция повлияют на ситуацию.

Отметим, зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года. 19 ноября соглашение продлили на 120-дневный срок с завершением 18 марта 2023 года.

В крайний день срока действия соглашения министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что документ пролонгировали еще на 120 дней.