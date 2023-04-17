"Зерновое соглашение" под угрозой: РФ снова заблокировала инспекции судов в Босфоре

Российская сторона 17 апреля снова заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции. В Киеве надеются, что ООН и Турция повлияют на ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как отмечается, с 10 апреля российская сторона в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана. Россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди на свое усмотрение, что, как отмечают в министерстве, полностью противоречит условиям инициативы и неприемлемо для Украины.

"В результате уже второй раз за 9 месяцев работы "Зерновой инициативы" не составлен инспекционный план и не проинспектировано ни одного судна. Это ставит под угрозу функционирование "Зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что с ноября 2022 года россияне под разными предлогами саботируют и затягивают время проведения инспекций, что уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировые рынки на 15-18 млн тонн.

Так, с апреля представители России пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров путем навязывания собственных критериев определения конкретных судов, участвующих в инициативе. В частности, с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трех судов (два из которых Китай), которых уже ожидает груз в порту "Южный".

"Таким образом российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений "Зерновой инициативы". Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие"., – говорится в заявлении министерства.

Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов. В ведомстве надеются, что партнеры ООН и Турция смогут обеспечить выполнение всеми сторонами процедур, работавших 9 месяцев.

Напомним, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года. 19 ноября соглашение продлили на 120-дневный срок с завершением 18 марта 2023 года.

В крайний день срока действия соглашения министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что документ пролонгировали еще на 120 дней.

Однако Министерство иностранных дел России утверждает, что странасогласовала продление инициативы всего на 60 дней.