В России выдвинули ряд требований для продления "зернового соглашения"

Министерство иностранных дел России выдвинуло очередные требования, без выполнения которых угрожает не продлевать действие Черноморской зерновой инициаты после того, как оно закончится 18 мая.

Российское руководство неоднократно отмечало, что "зерновое соглашение" продлено всего на 60 дней, после чего россияне смогут снова заблокировать украинские порты, пишет ЦТС.

Для продолжения экспорта зерна морским коридором РФ требует от Украины и ЕС следующее:

переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты ЕС;

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса";

разблокирование забугорных активов и счетов русских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Накануне Кремль отметил, что перспективы черноморского "зернового соглашения" при посредничестве ООН не очень хорошие, поскольку требования РФ устранить препятствия для российского экспорта сельскохозяйственной продукции и экспорта удобрений не были выполнены.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если у Европы нет желания честно подойти к тому, что предлагал и так упорно пропагандировал Антониу Гутерриш, то транспортировка продукции из Украины будет по суше, железной дороге и рекам.

РФ вправе выйти из соглашения по его окончанию, сделав об этом соответствующее заявление. И этим правом она манипулирует, пытаясь в обмен на согласие на продолжение действия Черноморской зерновой инициативы с ее стороны получить ослабление принятых против нее международных санкций.

11 апреля представители России не стали проверять три корабля в рамках зерновой сделки, фактически заблокировав движение судов. Украинская сторона подала названия трех сухогрузов, но россияне вычеркнули их и подали другие суда из текущей очереди, насчитывающей 50 кораблей. В результате ни одно судно не смогло продолжить свой путь.