Кремль в среду заявил, что перспективы знакового черноморского "зернового соглашения" при посредничестве ООН не очень хорошие, поскольку требования РФ устранить препятствия для российского экспорта сельскохозяйственной продукции и экспорта удобрений не были выполнены.

На бумаге России разрешено экспортировать продовольствие и удобрения, включая аммиак, но Москва заявляет, что российский экспорт продовольствия и удобрений скомпрометирован из-за препятствий, таких как страхование и платежи, пишет Reuters.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нынешнее соглашение не работает для России, несмотря на определенные усилия Организации Объединенных Наций, направленные на реализацию тех частей соглашения, которые касаются интересов Москвы.

Отмечается, что согласно сообщению Москвы, срок действия "зернового соглашения" истекает 18 мая. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что поскольку российская половина этого соглашения не сработала, его могут не продлить.

Издание сообщает, что Россия неоднократно заявляла, что любое дальнейшее продление "зернового соглашения" потребует от Запада выполнения ряда его требований, включая возобновление подключения Российского сельскохозяйственного банка (Россельхозбанка) к платежной системе SWIFT.

Напомним, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года. 19 ноября соглашение продлили на 120-дневный срок с завершением 18 марта 2023 года.